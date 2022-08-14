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На Херсонщині росіяни демонтували два українські пам’ятники

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Російські загарбники на Херсонщині демонтували пам’ятники «До дня незалежності України» та «Героям України». Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, передає УНН.

На Херсонщині росіяни демонтували два українські пам’ятники

Цитата

«У смт Горностаївка окупанти підйомним краном демонтували пам’ятники «До дня незалежності України» та «Героям України», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що у Херсонській області ситуація залишається напруженою, тривають активні бойові дії. У населених пунктах, що знаходяться поруч із лінією фронту, ситуація критична.

«Люди змушені жити під постійними обстрілами в нелюдських умовах - без їжі, ліків, світла, води, газу. Якщо в деокуповані села можливо доставити гуманітарну допомогу, то в тимчасово окуповані окупанти не пропускають гуманітарні вантажі»,- зазначається в повідомленні.

Доповнення

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов повідомляв, що росіяни можуть перейти в контрнаступ із метою захопити всю територію Херсонської області до проведення "референдуму", який очікується у вересні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рашисти змінили концепцію проведення “референдуму” на окупованих територіях: як і чому

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