На Херсонщині "прилетіло" в кафе, де обідали окупанти

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"В Зеленівці прилетіло в кафе "Фариз", де орки обідали, а неподалік окопувались. Люди кажуть, що такого ще не було – позакидало їх аж на дерева", – написав Хлань.

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