На Херсонщині "прилетіло" в кафе, де обідали окупанти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У тимчасово захопленій Зеленівці на Херсонщині "прилетіло" в кафе "Фариз", де обідали російські окупанти. Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає УНН.
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"В Зеленівці прилетіло в кафе "Фариз", де орки обідали, а неподалік окопувались. Люди кажуть, що такого ще не було – позакидало їх аж на дерева", – написав Хлань.
Нагадаємо
На Херсонщині російські окупанти демонтують вежі мобільного зв’язку українських операторів та крадуть побутову техніку.