В Херсонской области "прилетело" в кафе, где обедали оккупанты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во временно захваченной Зеленовке Херсонской области "прилетело" в кафе "Фариз", где обедали российские оккупанты. Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает УНН.
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"В Зеленовке прилетело в кафе "Фариз", где орки обедали, а неподалеку окопались. Люди говорят, что такого еще не было – забросило их на деревья", – написал Хлань.
Напомним
В Херсонской области российские оккупанты демонтируют башни мобильной связи украинских операторов и воруют бытовую технику.