В Херсонской области "прилетело" в кафе, где обедали оккупанты

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"В Зеленовке прилетело в кафе "Фариз", где орки обедали, а неподалеку окопались. Люди говорят, что такого еще не было – забросило их на деревья", – написал Хлань.

Напомним

В Херсонской области российские оккупанты демонтируют башни мобильной связи украинских операторов и воруют бытовую технику.