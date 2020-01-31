На Херсонщині працівнику ДФС загрожує до 5 років в'язниці за побиття прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. До п'яти років позбавлення волі загрожує заступнику начальника одного з відділів оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області за побиття прокура обласної прокуратури. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадовця Головного управління ДФС в Херсонській області за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що 31 травня 2019 заступник начальника одного з відділів оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області видав себе за брата-близнюка та отримав від прокурора прокуратури Херсонської області копію обвинувального акту.
Після підписання податківцем отриманих процесуальних документів, він повідомив прокурору, що обвинувальний акт адресований не йому та відмовився його повертати. Після цього податківець вдарив прокурора в обличчя.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, у Черкасах двоє невідомих побили та пограбували співробітника прокуратури.