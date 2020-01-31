В Херсонской области сотруднику ГФС грозит до 5 лет тюрьмы за избиение прокурора

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Главного управления ГФС в Херсонской области за умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 31 мая 2019 года заместитель начальника одного из отделов оперативного управления ГУ ГФС в Херсонской области выдал себя за брата-близнеца и получил от прокурора прокуратуры Херсонской области копию обвинительного акта.

После подписания налоговиком полученных процессуальных документов, он сообщил прокурору, что обвинительный акт адресован не ему и отказался его возвращать. После этого налоговик ударил прокурора в лицо.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Черкассах двое неизвестных избили и ограбили сотрудника прокуратуры.