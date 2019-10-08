На Херсонщині невідомі підпалили будинок суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Сьогодні вночі на Херсонщині горів будинок суддів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.
"Сьогодні близько третьої години ночі до поліції Херсонщини зателефонував житель села Малокаховка та повідомив, що горить сусідський будинок. На місці події поліцейські встановили, що в будинку мешкає подружжя, які працюють суддями", - йдеться у повідомленні.
Впродовж двох годин працівники ДСНС ліквідували пожежу. Ніхто із господарів не постраждав.
За словами начальника Каховського відділу поліції Олексія Войчека, попередньо встановлено, що пожежа виникла внаслідок підпалу – на місці були виявлені пляшки із залишками легкозаймистої речовини. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.378 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного).
Основною версією слідства є скоєння злочину у зв’язку зі службовою діяльністю потерпілих. Проводяться слідчо-розшукові заходи по встановленню причетних до скоєння злочину. Їм загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років.
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