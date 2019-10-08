В Херсонской области неизвестные подожгли дом судей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Сегодня ночью в Херсонской области горел дом судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.
"Сегодня около трех часов ночи в полицию Херсонской области позвонил житель села Малокаховка и сообщил, что горит соседский дом. На месте происшествия полицейские установили, что в доме живут супруги, которые работают судьями", - говорится в сообщении.
В течение двух часов сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Никто из хозяев не пострадал.
По словам начальника Каховского отдела полиции Алексея Войчека, предварительно установлено, что пожар возник в результате поджога - на месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.378 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного).
Основной версией следствия является совершение преступления в связи со служебной деятельностью пострадавших. Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
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