На Херсонщині для військових закупили непридатні парашути
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 20 квітня. УНН. На Херсонщині виявлено факти закупівлі непридатних для використання парашутів, які входили до комплектації десантно-транспортного вертольоту. Про це УНН повідомили у прес-службі Військовій прокуратурі Херсонського гарнізону Південного регіону України.
Так, установлено, що на початку грудня 2014 року військовою частиною прийнято на облік десантно-транспортний вертоліт, у комплектації якого поставлено шість парашутів 2011 року виготовлення. Проте під час попередньої перевірки спеціалістами парашутно-десантної служби виявлено факти підробки окремих частин парашутів, зокрема маркування та зміну окремих цифрових індексів. Крім того, на вказаних індивідуальних засобах встановлені спеціальні замки ОСК зразків кінця 1970-х — початку 1980-х років, що свідчить про їхню підміну.
Таким чином, вищевказані засоби індивідуального рятування, непридатні, та, більше того, небезпечні для використання, коштували державі понад 223 тис. грн.
За цими фактами військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південнного регіону України розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у січні для військовозобов’язаних підрозділів тероборони Херсонщини закуплено нову форму.