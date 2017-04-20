Для военных в Херсонской области закупили непригодные парашюты

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25977 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89931 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145989 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112727 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114089 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111005 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103152 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106664 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103273 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151123 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Для военных в Херсонской области закупили непригодные парашюты

Для военных в Херсонской области закупили непригодные парашюты

Киев  •  УНН

 • 7921 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Херсонской области выявлены факты закупки непригодных для использования парашютов, которые входили в комплект десантно-транспортного вертолета. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Военной прокуратуры Херсонского гарнизона Южного региона Украины.

Так, установлено, что в начале декабря 2014 воинской частью принято на учет десантно-транспортный вертолет, в комплектации которого поставлено шесть парашютов 2011 изготовления. Однако во время предыдущей проверки специалистами парашютно-десантной службы выявлены факты подделки отдельных частей парашютов, в частности маркировки и изменение отдельных цифровых индексов. Кроме того, на указанных индивидуальных средствах установлены специальные замки ОСК образцов конца 1970-х - начала 1980-х годов, что свидетельствует об их замене.

Таким образом, вышеуказанные средства индивидуального спасения непригодные, и, более того, опасные для использования, стоили государству свыше 223 тыс. грн.

По этим фактам военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в январе для военнообязанных подразделений территориальной обороны Херсонской области закупили новую форму.

Украинские Национальные Новости

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