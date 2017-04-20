Для военных в Херсонской области закупили непригодные парашюты

Так, установлено, что в начале декабря 2014 воинской частью принято на учет десантно-транспортный вертолет, в комплектации которого поставлено шесть парашютов 2011 изготовления. Однако во время предыдущей проверки специалистами парашютно-десантной службы выявлены факты подделки отдельных частей парашютов, в частности маркировки и изменение отдельных цифровых индексов. Кроме того, на указанных индивидуальных средствах установлены специальные замки ОСК образцов конца 1970-х - начала 1980-х годов, что свидетельствует об их замене.

Таким образом, вышеуказанные средства индивидуального спасения непригодные, и, более того, опасные для использования, стоили государству свыше 223 тыс. грн.

По этим фактам военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в январе для военнообязанных подразделений территориальной обороны Херсонской области закупили новую форму.