На Херсонщині чоловік постраждав через вибух під час зварювальних робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Вчора у Бериславському районі Херсонської області чоловік проводив газозварювальні робіти, під час яких стався вибух баку з паливно-мастильними матеріалами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Херсонській області.
В результаті чоловік отримав опіки верхніх та нижніх кінцівок, і травму ока.
“Постраждалого госпіталізовано до херсонської лікарні ім. Тропіних у стані середньої важкості”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху та подальшої пожежі згоріли три господарчих споруди площею 40 кв. м, пошкоджено 600 кг соломи та автомобіль ЗІЛ-130.
О 18:30 пожежу було локалізовано, а о 19:15 ліквідовано на площі 40 кв. м.
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