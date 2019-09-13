В Херсонской области мужчина пострадал в результате взрыва во время сварочных работ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Вчера в Бериславском районе Херсонской области мужчина проводил газосварочные работ, во время которых произошел взрыв бака с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Херсонской области.
В результате мужчина получил ожоги верхних и нижних конечностей, и травму глаза.
“Пострадавший госпитализирован в херсонску больницу им.Тропиных в состоянии средней тяжести”, - говорится в сообщении.
В результате взрыва и последующего пожара сгорели три хозяйственных постройки площадью 40 кв. м, повреждено 600 кг соломы и ЗИЛ-130.
В 18:30 пожар был локализован, а в 19:15 ликвидирован на площади 40 кв. м.
Напомним, в Ивано-Франковске из горящего дома эвакуировали 28 человек.