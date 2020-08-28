На Херсонщині буксир наїхав на рибацький човен: 1 загиблий, 1 поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Херсонщині буксир тягнув баржу та здійснив наїзд на рибацький човен, внаслідок чого один чоловік помер, а іншого з забоями доставили до лікарні. Про це повідомляє УНН з посилання на відділ комунікації ГУНП в області.
“На Херсонщині поліція встановлює обставини наїзду річкового буксира на рибацький човен. Сьогодні, 28 серпня, на річці Дніпро поблизу міста Нова Каховка сталося зіткнення двох плавзасобів, в результаті чого загинув 63-річний чоловік... Як розповів заступник начальника відділу слідчого управління Євген Шаталов, повідомлення про трагедію надійшло до поліції близько 10:30. На місці події слідчо-оперативна група Новокаховського відділу поліції попередньо встановила, що 49-річний капітан буксира-тягача тягнув баржу в напрямку Каховської ГЕС та здійснив наїзд на човен „Южанка“, на якому знаходилися двоє чоловіків. В результаті одного з них затягнуло під баржу. Коли 63-річного чоловіка дістали, він вже був не живий. Іншого 60-річного рибалку із забоями рук доставили на медобстеження в міську лікарню”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі встановлюється причина смерті загиблого. Проводяться необхідні слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 291 Кримінального кодексу України “Порушення чинних на транспорті правил”.
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