На Херсонщине буксир наехал на рыбацкую лодку: 1 погибший, 1 раненый

“На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства наезда речного буксира на рыбацкую лодку. Сегодня, 28 августа, на реке Днепр вблизи города Новая Каховка произошло столкновение двух плавсредств, в результате чего погиб 63-летний мужчина ... Как рассказал заместитель начальника отдела следственного управления Евгений Шаталов, сообщение о трагедии поступило в полицию около 10:30. На месте происшествия следственно-оперативная группа Новокаховского отдела полиции предварительно установила, что 49-летний капитан буксира-тягача тянул баржу в направлении Каховской ГЭС и совершил наезд на лодку „Южанка“, на котором находились двое мужчин. В результате одного из них затянуло под баржу. Когда 63-летнего мужчины достали, он уже был не живой. Другого 60-летнего рыбака с ушибами рук доставили на медобследование в городскую больницу”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливается причина смерти погибшего. Проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 291 Уголовного кодекса Украины “Нарушение действующих на транспорте правил”.

Напомним, на Николаевщине в ДТП с грузовиком травмированы пятеро детей.