На Херсонщині браконьєри перестріляли сарн
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 3 лютого. УНН. На території лісництва в Олешківському районі на Херсонщині браконьєри влаштували облаву на сарн, про це кореспондету УНН повідомили лісники.
“В ході патрулювання з державною лісовою охороною ми проїжджали по лісу і побачили сліди автомашини, під’їхали і побачили кров біля льожок диких сарн. По слідам видно було, як вони грузились. Вбито було 6 сарн. Трупи двох браконьєри лишили в лісі. Наступного дня ми знову бачили джип чорного кольору, коли патрулювали, але перекрити і зупинити його ми не встигли” - прокоментував кореспонденту УНН лісничий Виноградарського лісництва ДП “Великокопанівське лісомисливське господарство” Віктор Коваленко.
За словами лісників, стріляли в тварин бойовими патронами.
Про розправу над сарнами лісники повідомили правоохоронців. За інформацією від Відділу комунікації ГУ НП Херсонщини, по цьому факту відкрито кримінальне провадження з ч.1 ст.248 “Незаконне полювання”.
Наразі у лісництві через браконьєрство сарн майже не лишилось.
Нагадаємо, 30 січня на Херсонщині при затриманні лісових браконьєрів був травмований поліцейський.