В Херсонской области браконьеры перестреляли серн
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 3 февраля. УНН. На территории лесничества в Олешковском районе в Херсонской области браконьеры устроили облаву на серн, об этом кореспондету УНН сообщили лесники.
"В ходе патрулирования с государственной лесной охраной мы проезжали по лесу и увидели следы автомашины, подъехали и увидели кровь диких серн. По следам было видно, как они грузились. Убито 6 серн. Трупы двух браконьеры оставили в лесу. На следующий день мы снова видели джип черного цвета, когда патрулировали, но перекрыть и остановить его мы не успели", - прокомментировал корреспонденту УНН лесничий виноградарского лесничества ГП "Великокопановское лесоохотничье хозяйство" Виктор Коваленко.
По словам лесников, стреляли в животных боевыми патронами.
О расправе над сернами лесники сообщили правоохранителям. По информации от Отдела коммуникации ГУ НП Херсонской области, по этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.248 "Незаконная охота".
Сейчас в лесничестве из-за браконьерства серн почти не осталось.
Напомним, 30 января в Херсонской области при задержании лесных браконьеров был травмирован полицейский.