На Харківщині неповнолітній разом з братом скоїв розбійний напад

Деталі

У місті Лозова напали на 26-річного чоловіка, вдаривши його важким предметом по голові та відібравши у нього мобільний телефон. Потерпілого було госпіталізовано до лікарні. Медики оцінюють його стан здоров’я як задовільний.

Того ж дня в ході слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили особи нападників та затримали їх. Правопорушниками виявились двоє братів 22 і 15 років, мешканці міста Горлівка Донецької області, які тимчасово винаймають житло у Лозовій. Зловмисники зізналися в скоєнні злочину та добровільно видали речовий доказ - мобільний телефон.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

На даний час нападники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За санкцією статті зловмисникам загрожує від 3 до 7 років тюремного ув’язнення.

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