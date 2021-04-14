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В Харьковской области несовершеннолетний вместе с братом совершил разбойное нападение

В Харьковской области несовершеннолетний вместе с братом совершил разбойное нападение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. На Харьковщине двое братьев 22 и 15 лет, жители города Горловка Донецкой области, совершили разбойное нападение на 26-летнего мужчину, отобрав у него телефон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Детали

В городе Лозовая напали на 26-летнего мужчину, ударив его тяжелым предметом по голове и отобрав у него мобильный телефон. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Медики оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

В тот же день в ходе следственно-розыскных мер правоохранители установили личности нападавших и задержали их. Правонарушителями оказались двое братьев 22 и 15 лет, жители города Горловка Донецкой области, временно снимают жилье в Лозовой. Злоумышленники признались в совершении преступления и добровольно выдали вещественное доказательство - мобильный телефон.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время нападавшие задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. С санкции статьи злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.

Напомним

В результате спецоперации в центре Харькова правоохранители задержали пятерых участников банды, которые требовали 700 000 долларов у бизнесмена. В Киеве двум иностранцам грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на полицейского.

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