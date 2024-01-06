На Харківщині з-під завалів після ворожого удару визволили жінку: показали кадри порятунку

У Харківській області рятувальники з-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, визволили жінку, повідомили у суботу у ДСНС України, пише УНН.

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Як повідомляється, уночі 6 січня ворог продовжував завдавати удари по житловому сектору міста Куп'янська.

Під удари потрапили будівля навчального закладу та приватні житлові будинки. Під завалами одного будинку, як зазначили у ДСНС, перебувала 60-річна жінка та потребувала допомоги.

"На ліжку у кімнаті будівлі під зруйнованими конструкціями даху перебувала мешканка оселі. ДСНСники швидко визволили її з-під завалів та транспортували до автомобілю екстреної медичної допомоги", - розповіли у ДСНС.

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