В Харьковской области из-под завалов после вражеского удара освободили женщину: показали кадры спасения

В Харьковской области спасатели из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, освободили женщину, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, ночью 6 января враг продолжал наносить удары по жилому сектору города Купянска.

Под удары попали здание учебного заведения и частные жилые дома. Под завалами одного дома, как отметили в ГСЧС, находилась 60-летняя женщина и нуждалась в помощи.

"На кровати в комнате здания под разрушенными конструкциями крыши находилась жительница дома. ГСЧСники быстро освободили ее из-под завалов и транспортировали к автомобилю экстренной медицинской помощи", - рассказали в ГСЧС.

На Харьковщине оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов: поврежден лицей, есть пострадавшая