На Харківщині жорстко поводяться з пацієнтами психіатричної лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Персонал психіатричної лікарні №2, місто Барвінкове Харківської області, жорстко поводяться з пацієнтами лікарні. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Уповноваженого ВР України з прав людини.
"Під час моніторингу чоловічого відділення, було виявлено, що за даними документації на лікуванні перебуває 56 пацієнтів, а насправді в приміщенні 41. Головна медична сестра пояснила, що чотирьох пацієнтів в цей день було виписано, а в медичній документації відповідних записів не було", - йдеться у повідомленні.
В одному з приміщень лікарні, яке не отоплюється, було знайдено п’ятеро пацієнтів і співробітник лікарні. Вони були зачинені зранку і до 15 години.
"За словами співробітника Департаменту національного превентивного механізму Ірини Сергієнко, один незрячий пацієнт був у капцях на босу ногу і трусився від холоду. Тому було прийнято рішення викликати поліцію. Пацієнти не хотіли повертатися до відділення, боячись, що до них можуть застосовувати фізичне насилля", - додали у відомстві.
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Під час моніторингу, було виявлено факт зловживання особистими пенсійними коштами пацієнтів на потреби лікарні. Особливо це стосується тих пацієнтів, які перебувають у лікарні багато років.
Також було зафіксовано, що відділення перебуває в неналежних умовах: немає гарячої води, ліжка з панцерною сіткою, поганої якості матраци та постільна білизна, відсутні приліжкові тумбочки, пацієнти палять у приміщенні, у жіночому відділенні — неприємний запах. Пацієнти не виходять на прогулянки та не мають вільного доступу до питної води.
За результатами візиту до лікувального закладу складено звіт з рекомендаціями, який буде направлено керівництву Харківської області та обласної прокуратури.
Нагадаємо, фігуранта бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва, що перебуває під арештом, етапують до психіатричної клініки.