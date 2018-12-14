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В Харьковской области жестко обращаются с пациентами психиатрической больницы

Киев • УНН

 • 12623 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Персонал психиатрической больницы №2, город Барвенково Харьковской области, жестко обращаются с пациентами больницы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Уполномоченного ВР Украины по правам человека.

В Харьковской области жестко обращаются с пациентами психиатрической больницы

"Во время мониторинга мужского отделения, было обнаружено, что по данным документации на лечении находится 56 пациентов, а на самом деле в помещении 41. Главная медицинская сестра объяснила, что четырех пациентов в этот день было выписано, а в медицинской документации соответствующих записей не было", - говорится в сообщении.

В одном из помещений больницы, которое не отапливается, было найдено пять пациентов и сотрудник больницы. Они были закрыты с утра до 15 часов дня.

"По словам сотрудницы Департамента национального превентивного механизма Ирины Сергиенко, один слепой пациент был в тапочках на босу ногу и трясся от холода. Поэтому было принято решение вызвать полицию. Пациенты не хотели возвращаться в отделение, боялись, что к ним могут применять физическое насилие", - добавили в ведомстве.

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Во время мониторинга, было обнаружено злоупотребление личными пенсионными средствами пациентов на нужды больницы. Особенно это касается тех пациентов, которые находятся в больнице много лет.

Также было зафиксировано, что отделение находится в ненадлежащих условиях: нет горячей воды, кровати с панцирной сеткой, плохого качества матрасы и постельное белье, отсутствуют прикроватные тумбочки, пациенты курят в помещении, в женском отделении - неприятный запах. Пациенты не выходят на прогулки и не имеют свободного доступа к питьевой воде.

По результатам визита в лечебное учреждение составлен отчет с рекомендациями, который будет направлен руководству Харьковской области и областной прокуратуры.

Напомним, фигуранта бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева, находящегося под арестом, этапируют в психиатрическую клинику .

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