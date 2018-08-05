На Харківщині затримано двох "Шреків", які пограбували ювелірну крамницю

Як розповів т.в.о. начальника Балаклійського відділу поліції Дмитро Страхов, затримані визнали свою вину. Під час допиту вони зізналися, що злочин готували ретельно, для чого розробили детальний план. Викрадене майно злодії розподілили між собою.



Затриманими виявились 35-річний мешканець селища Донець Балаклійського району та 30-річний громадянин Грузії.



Наразі вказані особи знаходяться під вартою. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до п'ятнадцяти років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.



Зараз поліцейськими вживаються усі необхідні заходи для затримання третього співучасника злочину.



Нагадаємо, подія сталася 25 липня у селищі Донець Балаклійського району. Близько 16.30 троє невідомих у масках мультиплікаційного героя "Шрек" увірвалися до крамниці та під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, заволоділи грошима на суму близько 17 тисяч гривень та ювелірними виробами.



