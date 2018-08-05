В Харьковской области задержали двух "Шреков", которые ограбили ювелирный магазин

Как рассказал и.о. начальника Балаклейского отдела полиции Дмитрий Страхов, задержанные признали свою вину. Во время допроса они признались, что преступление готовили тщательно, для чего разработали детальный план. Похищенное имущество воры распределили между собой.



Задержанными оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии.



В настоящее время указанные лица находятся под стражей. Извещено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.



Сейчас полицейскими принимаются все необходимые меры для задержания третьего соучастника преступления.



Напомним, событие произошло 25 июня в поселке Донец Балаклейского района. Около 16.30 трое неизвестных в масках мультипликационного героя "Шрек" ворвались в магазин и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 000 гривен и ювелирными изделиями.



