На Харківщині викрили масштабний збут нелегальних товарів

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Під час обшуків на ТЦ "Барабашово" та інших об’єктах виявили та вилучили десятки тонн товарів, "чорну бухгалтерію", чималі суми в гривнях та доларах США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.