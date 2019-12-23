На Харківщині викрили масштабний збут нелегальних товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Під час обшуків на ТЦ "Барабашово" та інших об’єктах виявили та вилучили десятки тонн товарів, "чорну бухгалтерію", чималі суми в гривнях та доларах США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Заходи проводилися в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ "Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)", оперативний супровід яких здійснюють представники оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
В ході провадження встановлено, що в м. Харків окремими особами організовано схему доставки з України до РФ поза митним контролем значних партій товарів та вантажів.
Крім цього, згідно схеми, частина товарів брендових виробників надходила до України із-за кордону за так званою "сірою схемою" з ухиленням від сплати податків. В подальшому, такі товари реалізовувались на торгівельних майданчиках України або, знову ж таки, переміщались до РФ поза митним контролем.
Таким чином, причетні особи, здійснюючи свої незаконні оборудки, ухилялись від сплати до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Міжвідомча група співробітників оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби, оперативного та слідчого складу Головного Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України (м. Київ) із залученням військовослужбовців 10 мобільного прикордонного загону оперативного реагування "Дозор" здійснила ряд санкціонованих обшуків на території складських приміщень ТЦ "Барабашово", офісів, а також окремих житлових та складських приміщень у Харкові.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 60 тонн товарів народного споживання на загальну суму 117 мільйонів гривень, "чорну" бухгалтерію, кошти в гривнях та доларах США, еквівалент яких близько 2 мільйонів гривень, інші докази, що стосуються цієї кримінальної справи.
Заходи тривають.
Нагадаємо, на Харківщині троє чоловіків переправляли до РФ майже 700 кг контрабандної червоної ікри.