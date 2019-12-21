На Харківщині троє чоловіків переправляли до РФ майже 700 кг контрабандної червоної ікри
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Харківщині прикордонники викрили 660 кг контрабандної червоної ікри на кордоні з Росією, яку намагалися перевезти троє чоловіків. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ДПСУ.
"Сьогодні вночі на Харківщині прикордонники виявили велику партію контрабандної червоної ікри. Прикордонний наряд затримав біля населеного пункту Борисівка трьох чоловіків без документів. Неподалік від місця затримання охоронці рубежу виявили місток з дерев’яних піддонів, який порушники проклали для незаконного переміщення товарів через контрольно-слідову смугу. Поряд з переправою лежали етикетки від червоної ікри", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що під час пошуків знайшли і саму ікру.
"Рибний продукт сумнівної якості та сумнівного походження був розфасований у 30 пластикових контейнерів. Загальна вага знайденого кав’яру склала 660 кг", - повідомили у відділі комунікації.
Повідомляється, що на трьох затриманих громадян України, жителів прикордоння, оформили адмінпротоколи. Тривають заходи із встановлення обставин правопорушення.
Нагадаємо, до ОАЕ літаком хотіли контрабандою перевезти двох соколів.