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На Харківщині вдвічі зросла кількість аптек, що долучилися до програми "Доступні ліки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У програмі "Доступні ліки" на Харківщині беруть участь понад 500 аптек. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в управлінні охорони здоров'я Харківської ОДА.

На Харківщині вдвічі зросла кількість аптек, що долучилися до програми "Доступні ліки"

"Станом на 1.08.2018 у програмі уряду "Доступні ліки" задіяно 504 аптеки різних форм власності", - розповіли в ОДА.

Це майже вдвічі більше (на 278 аптек), ніж у квітні 2017 року, коли програма була запущена у дію, додали в облдержадміністрації.

"Наведена кількість аптек задовольняє вимоги населення у лікарських засобах за програмою уряду "Доступні ліки" у повному обсязі", - підкреслили в Харківській ОДА.

Нагадаємо, як писав УНН, депутати хочуть закрити сотні аптек по Україні і позбавити підприємців права розвивати мережевий аптечний бізнес. Такі ініціативи містить у собі нещодавно зареєстрований законопроект під № 8591. 

Зауважимо, що сьогодні роботу програми "Доступні ліки" забезпечують понад 8000 аптек по всій країні.

Експерти ж попереджають, що наміри законодавців штучно переформатувати аптечний ринок шляхом заборон та обмежень ставлять під загрозу існування урядової програми в цілому. 

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