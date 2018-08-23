В Харьковской области вдвое возросло количество аптек, присоединившихся к программе "Доступные лекарства"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В программе "Доступные лекарства" в Харьковской области принимают участие более 500 аптек. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в управлении здравоохранения Харьковской ОГА.
"По состоянию на 1.08.2018 в программе правительства "Доступные лекарства" задействовано 504 аптеки разных форм собственности", - рассказали в ОГА.
Это почти вдвое (на 278 аптек), чем в апреле 2017 года, когда программа была запущена в действие, добавили в облгосадминистрации.
"Приведенное количество аптек удовлетворяет требования населения в лекарственных средствах по программе правительства "Доступные лекарства" в полном объеме", - подчеркнули в Харьковской ОГА.
Напомним, как писал УНН, депутаты хотят закрыть сотни аптек по Украине и лишить предпринимателей права развивать сетевой аптечный бизнес. Такие инициативы включает в себя недавно зарегистрированный законопроект под № 8591.
Отметим, что сегодня работа программы "Доступные лекарства" обеспечивают более 8000 аптек по всей стране.
Эксперты же предупреждают, что намерения законодателей искусственно переформатировать аптечный рынок путем запретов и ограничений ставят под угрозу существование правительственной программы в целом.