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В Харьковской области вдвое возросло количество аптек, присоединившихся к программе "Доступные лекарства"

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. В программе "Доступные лекарства" в Харьковской области принимают участие более 500 аптек. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в управлении здравоохранения Харьковской ОГА.

В Харьковской области вдвое возросло количество аптек, присоединившихся к программе "Доступные лекарства"

"По состоянию на 1.08.2018 в программе правительства "Доступные лекарства" задействовано 504 аптеки разных форм собственности", - рассказали в ОГА.

Это почти вдвое (на 278 аптек), чем в апреле 2017 года, когда программа была запущена в действие, добавили в облгосадминистрации.

"Приведенное количество аптек удовлетворяет требования населения в лекарственных средствах по программе правительства "Доступные лекарства" в полном объеме", - подчеркнули в Харьковской ОГА.

Напомним, как писал УНН, депутаты хотят закрыть сотни аптек по Украине и лишить предпринимателей права развивать сетевой аптечный бизнес. Такие инициативы включает в себя недавно зарегистрированный законопроект под № 8591.

Отметим, что сегодня работа программы "Доступные лекарства" обеспечивают более 8000 аптек по всей стране.

Эксперты же предупреждают, что намерения законодателей искусственно переформатировать аптечный рынок путем запретов и ограничений ставят под угрозу существование правительственной программы в целом.

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