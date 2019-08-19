На Харківщині в ДТП загинула дівчина-підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Харківській області внаслідок перекидання легковика загинула 14-річна дівчина, її батьки з травмами були доправлені до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 серпня, близько 14:30, на автошляху “Харків-Красноград-Перещепине”.
При виїзді на місце працівники поліції встановили, що 48-річний водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та допустив його перекидання. Внаслідок аварії 14-річна донька водія загинула на місці. Чоловік із дружиною доставлені до медичного закладу.
На даний час інформація про ДТП зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Красноградського відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, кросовер BMW X5 перекинувся у кювет на Львівщині, пасажир загинув, особу водія встановлюють.