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На Харківщині в ДТП загинула дівчина-підліток

На Харківщині в ДТП загинула дівчина-підліток

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Харківській області внаслідок перекидання легковика загинула 14-річна дівчина, її батьки з травмами були доправлені до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 серпня, близько 14:30, на автошляху “Харків-Красноград-Перещепине”.

При виїзді на місце працівники поліції встановили, що 48-річний водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та допустив його перекидання. Внаслідок аварії 14-річна донька водія загинула на місці. Чоловік із дружиною доставлені до медичного закладу.

На даний час інформація про ДТП зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Красноградського відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, кросовер BMW X5 перекинувся у кювет на Львівщині, пасажир загинув, особу водія встановлюють.

Українські Національні Новини

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