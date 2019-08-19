В Харьковской области в ДТП погибла девушка-подросток

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 августа, около 14:30, на автодороге “Харьков-Красноград-Перещепино”.

При выезде на место работники полиции установили, что 48-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и допустил его опрокидывание. В результате аварии 14-летняя дочь водителя погибла на месте. Муж с женой доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время информация о ДТП зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, кроссовер BMW X5 перевернулся в кювет во Львовской области, пассажир погиб, личность водителя устанавливается.