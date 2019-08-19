В Харьковской области в ДТП погибла девушка-подросток

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 16462 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 52888 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120648 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131251 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122087 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125855 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128534 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152958 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150987 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140838 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 118468 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 132249 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 136604 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 132480 просмотра
Актуальное
В Харьковской области в ДТП погибла девушка-подросток

В Харьковской области в ДТП погибла девушка-подросток

Киев  •  УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Харьковской области в результате опрокидывания легковушки погибла 14-летняя девушка, ее родители с травмами были доставлены в больницу. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 августа, около 14:30, на автодороге “Харьков-Красноград-Перещепино”.

При выезде на место работники полиции установили, что 48-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и допустил его опрокидывание. В результате аварии 14-летняя дочь водителя погибла на месте. Муж с женой доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время информация о ДТП зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, кроссовер BMW X5 перевернулся в кювет во Львовской области, пассажир погиб, личность водителя устанавливается.

Украинские Национальные Новости

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