На Харківщині у під'їзді будинку знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. На Харківщині у під’їзді будинку знайшли труп. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Труп був знайдений з численними гематомами та синцями.
Варто відзначити, що чоловік часто випивав та не мав постійного місця роботи.
Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 115 КК України.
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Як повідомляв УНН, на Львівщині затримано зловмисника, який наніс ножові поранення лікарю-стоматологу.
Нагадаємо, у Херсонській області знайшли труп пенсіонерки.