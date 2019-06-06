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На Харківщині у під'їзді будинку знайшли труп

На Харківщині у під'їзді будинку знайшли труп

Київ • УНН

 • 13271 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. На Харківщині у під’їзді будинку знайшли труп. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Труп був знайдений з численними гематомами та синцями.

Варто відзначити, що чоловік часто випивав та не мав постійного місця роботи.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 115 КК України. 

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Нагадаємо, у Херсонській області знайшли труп пенсіонерки.

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