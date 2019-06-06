В Харьковской области в подъезде дома нашли труп

Труп был найден с многочисленными гематомами и кровоподтеками.

Стоит отметить, что человек часто выпивал и не имел постоянного места работы.



Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 115 УК Украины.



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Как сообщал УНН, в Львовской области задержан злоумышленник, который нанес ножевые ранения врачу-стоматологу .



Напомним, в Херсонской области нашли труп пенсионерки.