На Харківщині у каналізації військової частини знайшли тіло солдата
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Тіло 23-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями було виявлено на території військової частини в місті Лозова. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Харківській області.
Інформація про подію надійшла до поліції 30 липня.
На місці працівники поліції виявили тіло загиблого у каналізаційному колекторі на території військової частини.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Як повідомляв УНН, активіста Віталія "Сармата" Олешка застрелили у дворі у Бердянську з мисливської рушниці на очах у його дружини та друга.