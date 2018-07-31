На Харківщині у каналізації військової частини знайшли тіло солдата

Інформація про подію надійшла до поліції 30 липня.



На місці працівники поліції виявили тіло загиблого у каналізаційному колекторі на території військової частини.



Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.



Як повідомляв УНН, активіста Віталія "Сармата" Олешка застрелили у дворі у Бердянську з мисливської рушниці на очах у його дружини та друга.