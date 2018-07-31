В Харьковской области в канализации воинской части нашли тело солдата
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями было обнаружено на территории воинской части в городе Лозовая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
Информация о происшествии поступила в полицию 30 июля.
На месте работники полиции обнаружили тело погибшего в канализационном коллекторе на территории военной части.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Как сообщал УНН, активиста Виталия "Сармата" Олешко застрелили во дворе в Бердянск в из охотничьего ружья на глазах у его жены и друга.