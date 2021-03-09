На Харківщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус: двоє загиблих, 7 травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. На Харківщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус, у результаті аварії загинули двоє людей 17 та 23 років, ще 7 громадян із травмами доставлені до лікарні. Відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Деталі
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Київ-Харків-Довжанський поблизу села Кам’янка надійшло до поліції 9 березня о 5:33. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса Renault Trafic не впорався з керуванням під час обгону та допустив перекидання транспортного засобу в кювет.
"Внаслідок події 17-річний пасажир загинув на місці. Ще 7 пасажирів віком від 19 до 22 років та водій 1979 року народження були доставлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Невдовзі одна з потерпілих, 23-річна жінка, померла в реанімаційному відділенні лікарні міста Ізюма", - повідомили у поліції.
Інформацію про аварію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.
Доповнення
За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми