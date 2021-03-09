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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57085 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78175 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111263 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146704 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196549 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193896 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280374 просмотра

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В Харьковской области в ДТП попал микроавтобус: двое погибших, 7 травмированных

В Харьковской области в ДТП попал микроавтобус: двое погибших, 7 травмированных

Киев  •  УНН

 • 24697 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В Харьковской области в ДТП попал микроавтобус, в результате аварии погибли два человека 17 и 23 лет, еще 7 граждан с травмами доставлены в больницу. Открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Детали

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Каменка поступило в полицию 9 марта в 5:33. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Renault Trafic не справился с управлением при обгоне и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

"В результате происшествия 17-летний пассажир погиб на месте. Еще 7 пассажиров в возрасте от 19 до 22 лет и водитель 1979 года рождения были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Вскоре одна из пострадавших, 23-летняя женщина, умерла в реанимационном отделении больницы города Изюма", - сообщили в полиции.

Информацию об аварии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Дополнение

По данным МВД, в 2020 году в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы

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