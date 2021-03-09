В Харьковской области в ДТП попал микроавтобус: двое погибших, 7 травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Харьковской области в ДТП попал микроавтобус, в результате аварии погибли два человека 17 и 23 лет, еще 7 граждан с травмами доставлены в больницу. Открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Детали
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Каменка поступило в полицию 9 марта в 5:33. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Renault Trafic не справился с управлением при обгоне и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.
"В результате происшествия 17-летний пассажир погиб на месте. Еще 7 пассажиров в возрасте от 19 до 22 лет и водитель 1979 года рождения были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Вскоре одна из пострадавших, 23-летняя женщина, умерла в реанимационном отделении больницы города Изюма", - сообщили в полиции.
Информацию об аварии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Дополнение
По данным МВД, в 2020 году в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы