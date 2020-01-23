На Харківщині у будинку обвалилися стіна: є загиблий та постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Харківщині під час робіт у будинку обвалилася стіна, внаслідок чого один чоловік загинув та ще одного госпіталізували. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Харківській області.
"22 січня о 17:57 до ДСНС надійшла інформація, що у селищі Шевченкове на вулиці Шевченка, 84 в одноповерховій не експлуатованій будівлі, попередньо під час розбирання цегляної стіни, стався обвал, внаслідок чого 1 особа загинула (чоловік 1967 року народження) та 1 чоловік 1982 року народження постраждав", - сказано у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що постраждалого було госпіталізовано до Куп'янської районної лікарні з діагнозом перелом ноги.
Нагадаємо, в одній зі шкіл Харкова обвалилася стеля.