В Харьковской области в доме обрушились стена: есть погибший и пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Харьковской области во время работ в доме обвалилась стена, в результате чего один человек погиб и еще один госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"22 января в 17:57 в ГСЧС поступила информация, что в поселке Шевченково на улице Шевченко, 84 в одноэтажном неэксплуатируемом здании, предварительно при разборке кирпичной стены, произошел обвал, в результате чего 1 человек погиб (мужчина 1967 года рождения) и 1 мужчина 1982 года рождения пострадал", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пострадавший был госпитализирован в Купянскую районную больницу с диагнозом перелом ноги.
Напомним, в одной из школ Харькова обвалился потолок.