На Харківщині судитимуть чиновницю за розкрадання "цільової допомоги" на понад 400 тис. гривень

За висновками експертиз незаконні дії посадової особи спричинили матеріальний збиток на суму понад 400 тисяч гривень.

"Факт розкрадання коштів місцевого бюджету до опалювального сезону 2019-2020 року викрили слідчі ГУНП в Харківській області спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Куп’янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що керівниця одного з профільних управлінь Куп’янської міської ради затвердила кошторисну документацію на технічне переоснащення опалювальної котельні міста із завідомо завищеною вартістю устаткування.

"Оборудка стосувалася грошей, що були додатково виділені Харківською ОДА як цільова допомога. За висновками експертиз незаконні дії фігурантки спричинили матеріальний збиток на суму понад 400 тисяч гривень", - додається у повідомленні.

Жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до розкрадання бюджетних коштів.

Нагадаємо, на Львівщині за розкрадання близько мільйона гривень з держбюджету судитимуть голову сільської ради, депутата однієї з районних рад та підприємця.