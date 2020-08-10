В Харьковской области осудят чиновницу за хищение "целевой помощи" на более чем 400 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Харьковской области будут судить чиновницу, которая подозревается в хищении более 400 тысяч гривен, выделенных на отопительный сезон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По заключению экспертизы незаконные действия должностного лица повлекли материальный ущерб на сумму свыше 400 тысяч гривен.
"Факт хищения средств местного бюджета к отопительному сезону 2019-2020 года разоблачили следователи ГУНП в Харьковской области совместно со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Купянского отдела Изюмской местной прокуратуры", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время досудебного расследования установлено, что руководитель одного из профильных управлений Купянского городского совета утвердила сметную документацию на техническое переоснащение отопительной котельной города с заведомо завышенной стоимостью оборудования.
"Сделка касалась денег, которые были дополнительно выделены Харьковской ОГА как целевая помощь. По заключению экспертизы незаконные действия фигурантки вызвали материальный ущерб на сумму свыше 400 тысяч гривен", - добавляется в сообщении.
Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к хищению бюджетных средств.
Напомним, во Львовской области из-за хищения около миллиона гривен из госбюджета будут судить главу сельского совета, депутата одного из районных советов и предпринимателя.