На Харківщині ще один чоловік підірвався на міні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Харківській області сьогодні бензовоз підірвався на ворожій протитанковій міні. Водій автомобіля загинув. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Ворожа міна забрала життя ще одного цивільного мешканця Харківщини. Сьогодні, близько 11:00, біля села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз. На жаль, водій автомобіля загинув. На місці вибуху працюють екстрені служби»,- зазначив Синєгубов у Telegram.
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У Харківській області за минулу добу двоє людей отримали поранення через підрив на вибухівці. Один підірвався на власному подвір'ї, другий - у полі.