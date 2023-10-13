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На Харьковщине еще один человек подорвался на мине

На Харьковщине еще один человек подорвался на мине

Киев • УНН

 • 292145 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Харьковской области сегодня бензовоз подорвался на вражеской противотанковой мине. Водитель автомобиля погиб. Об этом сообщил в пятницу председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

«Вражеская мина унесла жизнь еще одного гражданского жителя Харьковщины. Сегодня, около 11:00, возле села Яворское на вражеской противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз. К сожалению, водитель автомобиля погиб. На месте взрыва работают экстренные службы», - отметил Синегубов в Telegram.

Дополнение

В Харьковской области за минувшие сутки два человека получили ранения из-за подрыва на взрывчатке. Один подорвался в собственном дворе, второй - в поле.

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