На Харьковщине еще один человек подорвался на мине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Харьковской области сегодня бензовоз подорвался на вражеской противотанковой мине. Водитель автомобиля погиб. Об этом сообщил в пятницу председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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«Вражеская мина унесла жизнь еще одного гражданского жителя Харьковщины. Сегодня, около 11:00, возле села Яворское на вражеской противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз. К сожалению, водитель автомобиля погиб. На месте взрыва работают экстренные службы», - отметил Синегубов в Telegram.
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В Харьковской области за минувшие сутки два человека получили ранения из-за подрыва на взрывчатке. Один подорвался в собственном дворе, второй - в поле.