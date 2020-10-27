На Харківщині розслідують 15 смертей серед медиків від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В управлінні Держпраці розслідують 15 смертельних випадків захворювання на COVID-19 серед медичних працівників. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу головного управління Держпраці у Харківській області.
“Про розслідування лабораторно підтверджених випадків інфікування медичних працівників гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2… Станом на 26 жовтня 2020 до головного управління Держпраці у Харківській області надійшли повідомлення щодо гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 по 514 медичним працівникам, з них 15 смертельні випадки”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідно до постанови КМУ, підтверджені випадки COVID-19 у медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19, як надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо, розслідуються як випадки гострого професійного захворювання.
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