В Харьковской области расследуют 15 смертей среди медиков от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В управлении Гоструда расследуют 15 смертельных случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главного управления Гоструда в Харьковской области.
"О расследовании лабораторно подтвержденных случаев инфицирования медицинских работников острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ... По состоянию на 26 октября 2020 года до главного управления Гоструда в Харьковской области поступили сообщения об острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 по 514 медицинским работникам, из них 15 смертельные случаи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно постановлению КМУ, подтвержденные случаи COVID-19 у медицинских и других работников, связанные с исполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения COVID-19, как предоставление медицинской помощи больным инфекционными болезнями, работы с живыми возбудителями и в очагах инфекционных болезней, дезинфекционные мероприятия и т.д., расследуются как случаи острого профессионального заболевания.
Напомним, Фонд соцстраха выплатил за сентябрь около 800 млн грн пострадавшим на производстве.