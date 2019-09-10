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На Харківщині на військовому полігоні загорілися торфовища

На Харківщині на військовому полігоні загорілися торфовища

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. На низці ділянок військового полігона у Чугуївському районі на Харківщині сталося самозаймання торфовищ, загрози виникненню надзвичайної ситуації на полігоні немає, ситуація контрольована. Про це йдеться у заяві пресслужби Міноборони, передає УНН.

"Через суху та спекотну погоду, яка впродовж кількох останніх тижнів спостерігається на Харківщині, на окремих ділянках загальновійськового полігона біля селища Клугино-Башкирівка, що в Чугуївському районі, сталося самозаймання торфовищ", - вказали в оборонному відомстві.

Як зазначається, це провокує розвиток низової пожежі, як-от: горіння трави, листя чи коренів дерев.

"Наразі ситуація контролюється силами чергових пожежних розрахунків зі складу механізованої бригади спільно з підрозділами ДСНС. Проводяться заходи локалізації та ліквідації торф’яної пожежі, у гасінні задіяно близько 50 осіб особового складу та сім одиниць техніки. Інженерно-саперні підрозділи обстежують місцевість на можливу наявність небезпечних предметів та облаштовують шляхи для підходу пожежних машин", - повідомили у Міноборони.

"Варто додати, що на території цього полігону немає складів або сховищ, які містять вибухонебезпечні предмети та речовини", - додали в оборонному відомстві.

Повідомляється також, що у зв’язку з горінням торф’яників заняття з бойової підготовки та виконання практичних стрільб на полігоні наразі призупинені. "Загрози життю військовослужбовців та цивільних громадян немає, ситуація цілком контрольована", - зауважили у Міноборони.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні сталася природна пожежа.

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