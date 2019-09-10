В Харьковской области на военном полигоне загорелись торфяники
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На ряде участков военного полигона в Чугуевском районе Харьковской области произошло самовозгорание торфяников, угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на полигоне нет, ситуация контролируется. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны, передает УНН.
"Из-за сухой и жаркой погоды, которая на протяжении нескольких последних недель наблюдается в Харьковской области, на отдельных участках общевойскового полигона у поселка Клугино-Башкировка, что в Чугуевском районе, произошло самовозгорание торфяников", - указали в оборонном ведомстве.
Как отмечается, это провоцирует развитие низового пожара, такого как: горение травы, листьев или корней деревьев.
"Сейчас ситуация контролируется силами дежурных пожарных расчетов из состава механизированной бригады совместно с подразделениями ГСЧС. Проводятся мероприятия локализации и ликвидации торфяного пожара, в тушении задействовано около 50 человек личного состава и семь единиц техники. Инженерно-саперные подразделения обследуют местность на возможное наличие опасных предметов и обустраивают пути для подхода пожарных машин", - сообщили в Минобороны.
"Стоит добавить, что на территории этого полигона нет складов или хранилищ, где находятся взрывоопасные предметы и вещества", - добавили в оборонном ведомстве.
Сообщается также, что в связи с горением торфяников занятия по боевой подготовке и выполнению практических стрельб на полигоне пока приостановлены. "Угрозы жизни военнослужащих и гражданских лиц нет, ситуация вполне контролируемая", - отметили в Минобороны.
Напомним, в Чернобыльской зоне произошел природный пожар.