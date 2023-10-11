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На Харківщині на смерть підірвалися двоє молодих чоловіків

На Харківщині на смерть підірвалися двоє молодих чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Харківській області у полі сьогодні на невідомому вибуховому пристрої підірвалися і загинули двоє чоловіків, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від російських мін та нерозірваних боєприпасів. Сьогодні у полі біля села Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Зараз на місці підриву працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

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