На Харківщині на смерть підірвалися двоє молодих чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Харківській області у полі сьогодні на невідомому вибуховому пристрої підірвалися і загинули двоє чоловіків, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від російських мін та нерозірваних боєприпасів. Сьогодні у полі біля села Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Зараз на місці підриву працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.
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