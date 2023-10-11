В Харьковской области насмерть подорвались двое молодых мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Харьковской области в поле сегодня на неизвестном взрывном устройстве подорвались и погибли двое мужчин, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"Гражданское население Харьковской области продолжает страдать от российских мин и неразорвавшихся боеприпасов. Сегодня в поле возле села Граково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое молодых мужчин. От полученных травм оба погибли", - сообщил Синегубов в Telegram.
Сейчас на месте подрыва работают экстренные службы. Информация уточняется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число жертв удара рф в селе Гроза возросло до 55 и может увеличиться - прокуратура