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В Харьковской области насмерть подорвались двое молодых мужчин

В Харьковской области насмерть подорвались двое молодых мужчин

Киев • УНН

 • 320065 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Харьковской области в поле сегодня на неизвестном взрывном устройстве подорвались и погибли двое мужчин, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Гражданское население Харьковской области продолжает страдать от российских мин и неразорвавшихся боеприпасов. Сегодня в поле возле села Граково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое молодых мужчин. От полученных травм оба погибли", - сообщил Синегубов в Telegram.

Сейчас на месте подрыва работают экстренные службы. Информация уточняется.

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