На Харківщині матір з дітьми на позашляховику Toyota врізалася у дерево - четверо травмованих

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 грудня близько 22:40. Поліцейські встановили, що 34-річна жителька села Липці перебувала за кермом автомобіля "Toyota Prado" та рухалася по вулиці Миру у селі Слобожанське Харківського району. За попередніми даними, під час руху жінка не впоралась із керуванням на слизькому дорожньому покритті та допустила наїзд на дерево", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у результаті аварії до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені водійка та троє пасажирів позашляховика: 10-річний син та 13-річна донька жінки, а також хлопець 14 років.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Липецького відділення поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, у Львівській області на трасі "Львів-Луцьк" водій Audi виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувшись з мікроавтобусом - внаслідок чого загинуло троє людей.