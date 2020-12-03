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На Харківщині матір з дітьми на позашляховику Toyota врізалася у дерево - четверо травмованих

Київ • УНН

 • 19762 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Харківщині жінка не впоралася з керуванням автомобіля та врізалася у дерево, внаслідок чого травмувалася вона і троє дітей - їх доставили до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 грудня близько 22:40. Поліцейські встановили, що 34-річна жителька села Липці перебувала за кермом автомобіля "Toyota Prado" та рухалася по вулиці Миру у селі Слобожанське Харківського району. За попередніми даними, під час руху жінка не впоралась із керуванням на слизькому дорожньому покритті та допустила наїзд на дерево", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у результаті аварії до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені водійка та троє пасажирів позашляховика: 10-річний син та 13-річна донька жінки, а також хлопець 14 років.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Липецького відділення поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, у Львівській області на трасі "Львів-Луцьк" водій Audi виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувшись з мікроавтобусом - внаслідок чого загинуло троє людей.

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