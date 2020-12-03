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В Харьковской области мать с детьми на внедорожнике Toyota врезалась в дерево - четверо травмированных

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 • 19755 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Харьковской области женщина не справилась с управлением автомобиля и врезалась в дерево, в результате чего травмировалась она и трое детей - их доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря около 22:40. Полицейские установили, что 34-летняя жительница села Липцы находилась за рулем автомобиля "Toyota Prado" и двигалась по улице Мира в селе Слобожанское Харьковского района. По предварительным данным, во время движения женщина не справилась с управлением на скользком дорожном покрытии и допустила наезд на дерево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и трое пассажиров внедорожника: 10-летний сын и 13-летняя дочь женщины, а также парень 14 лет.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, во Львовской области на трассе "Львов-Луцк" водитель Audi выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с микроавтобусом - вследствие чего погибли три человека.

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