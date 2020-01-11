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На Харківщині ліквідували виробництво та збут фальсифікованих лікарських засобів

На Харківщині ліквідували виробництво та збут фальсифікованих лікарських засобів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. На Харківщині співробітники Служби безпеки України ліквідували виробництво та збут фальсифікованих лікарських засобів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України блокували діяльність злочинного угруповання, причетного до масштабного підпільного виробництва фальсифікованих лікарських засобів з групи нейростимуляторів”, — сказано у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки налагодили підпільне виробництво фальсифікованих препаратів, які використовуються при лікуванні захворювань, пов’язаних з порушенням функцій центральної нервової системи. Для виготовлення підробок вони обладнали один з поверхів приватного домоволодіння на території Харківської області.

Потім через розгалужену мережу знайомих фармацевтів та аптечні мережі препарати збувалися на території Київської, Одеської, Львівської та інших областях, а також через інтернет.

Вартість однією упаковки підробленого препарату становила від 10 тисяч гривень. За попередніми оцінками щомісяця зловмисники реалізовували ліки на сотні тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків у кількох регіонах України, за місцем виробництва, у фігурантів справи та їх спільників правоохоронці виявили обладнання для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів. Вилучено ампули та упакування для їх фасування, готові фальсифіковані, незареєстровані, зокрема наркомісткі препарати.

Наразі всі підроблені ліки, виготовлені зловмисниками, вилучено з роздрібних мереж. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, фігурантам справи підготовлені повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Дніпрі СБУ блокувала роботу лінії з виробництва фальсифікованих лікарських засобів

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